Порошенко: Россия не будет принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоганнесом Ханом.

«Я хотел бы твердо подчеркнуть, что РФ как страна-агрессор не может и не будет участвовать в этой миротворческой операции. Мы не согласимся на такой формат миротворческой миссии, который имеет угрозу легализовать многотысячный российский военный контингент. Нам таких миротворцев уже хватает», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины решил обратиться в ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.