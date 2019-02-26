Рада отказалась ввести новые воинские звания в Вооруженных силах

Проектом закона предлагалось, в частности, отменить звания "прапорщик" и "старший прапорщик" и ввести вместо них звания "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант".

Верховная Рада отклонила правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих (№6372).

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект в первом чтении проголосовали лишь 147 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты также не смогли направить законопроект в комитет или субъекту законодательной инициативы на доработку.

Таким образом, проект закона считается отклоненным.

Как отметил во время представления документа заместитель министра обороны Олег Шевчук, законопроектом предлагается ввести в украинской армии новые воинские звания для военнослужащих сержантского и старшинского состава: "штаб-сержант", "мастер-сержант", "старший мастер-сержант" и "главный мастер-сержант ", а также новые корабельные воинские звания, и исключить из перечня звание «младший сержант».

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Кроме того, добавил Шевчук, законопроектом, в частности, установлено соотношение новых воинских званий и ранее существовавших и регулируется вопрос пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы до вступления в силу этого законопроекта.

В свою очередь секретарь Комитета ВР по нацбезопасности и обороне Иван Винник отметил, что в украинской армии необходимо отменить советские воинские звания "прапорщик", "старший прапорщик", "мичман", "старший мичман" и ввести звания, которые используются в вооруженных силах западных стран.

Так, законопроектом предлагалось отменить воинские звания "прапорщик", "старший прапорщик" ("мичман", "старший мичман") и ввести вместо них звание "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные - "старший мастер-старшина", «главный мастер-старшина»).

Кроме того, отменяется звание "младший сержант", а вместо воинского звания "старшина" вводится звание "главный сержант".