Война на Донбассе является продолжением политики РФ по возрождению имперской идентичности - эксперт
Председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович считает, что война на Донбассе является продолжением политики России по возрождению имперской идентичности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на международной конференции "Год оккупации Крыма: причины, последствия и перспективы".
"Очевидно, что Крым является чрезвычайно важным элементом для возрождения определенного российского имперского проекта. То, что произошло с аннексией Крыма и как мы все увидели - это только начало возрождения этой российской империи, и очевидно, что события, которые сейчас разворачиваются на Донбассе, является лишь продолжением того, что началось в Крыму", - отметил Вятрович.
В этой связи он подчеркнул, что "это конечно должно быть достаточно серьезным сигналом для других европейских государств о том, что Россия не остановилась в Крыму, Россия не остановится на Донбассе и очевидно, что Россия пойдет дальше, пытаясь восстановить свое имперское влияние в масштабах, по крайней мере, Советского Союза".
Вятрович выражает убеждение, что война на востоке Украины является войной не столько за территории, сколько в первую очередь войной за идентичность.
Читайте такжеЭкс-глава МИД Грузии: Россия не сможет долго поддерживать боевиков на Донбассе"Путину нужен не столько какой-то кусок украинской территории, сколько определяющее влияние на то, что вообще делается на территории Украины. Реализация этого имперского российского проекта без Украины и в первую очередь без украинцев невозможна. В России некому строить так называемый "русский мир". Для этого нужны строители, а строителями по мнению самого Путина лучше всего выступают украинцы культурно, ментально и так далее", - подытожил Вятрович.