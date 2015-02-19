Война на Донбассе является продолжением политики РФ по возрождению имперской идентичности - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на международной конференции "Год оккупации Крыма: причины, последствия и перспективы".

"Очевидно, что Крым является чрезвычайно важным элементом для возрождения определенного российского имперского проекта. То, что произошло с аннексией Крыма и как мы все увидели - это только начало возрождения этой российской империи, и очевидно, что события, которые сейчас разворачиваются на Донбассе, является лишь продолжением того, что началось в Крыму", - отметил Вятрович.

В этой связи он подчеркнул, что "это конечно должно быть достаточно серьезным сигналом для других европейских государств о том, что Россия не остановилась в Крыму, Россия не остановится на Донбассе и очевидно, что Россия пойдет дальше, пытаясь восстановить свое имперское влияние в масштабах, по крайней мере, Советского Союза".

Вятрович выражает убеждение, что война на востоке Украины является войной не столько за территории, сколько в первую очередь войной за идентичность.

Читайте такжеЭкс-глава МИД Грузии: Россия не сможет долго поддерживать боевиков на Донбассе"Путину нужен не столько какой-то кусок украинской территории, сколько определяющее влияние на то, что вообще делается на территории Украины. Реализация этого имперского российского проекта без Украины и в первую очередь без украинцев невозможна. В России некому строить так называемый "русский мир". Для этого нужны строители, а строителями по мнению самого Путина лучше всего выступают украинцы культурно, ментально и так далее", - подытожил Вятрович.