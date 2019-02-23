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В Венгрии почтили память героев Небесной сотни (фото)

01:12, 23 февраля 2019
Политика
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"Во время Революции Достоинства украинцы вышли на Майдан, чтобы защитить свое европейское будущее, помня и о нашем европейское прошлое", - отметила дипломат.

Ранее, Конгресс украинцев Канады почтил память героев Небесной сотни.

20 февраля - пятая годовщина со дня массовой гибели протестующих на улице Институтской и Майдане Незалежности в Киеве. Этот день завершил трехдневное кровавое противостояние силовиков и активистов, погибших 18-20 февраля и впоследствии ставших называться Небесной сотней.

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Новость в сюжете: Пятая годовщина расстрелов на Евромайдане
Теги: #Небесная сотня