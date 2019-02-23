В Венгрии почтили память героев Небесной сотни (фото)

Ранее, Конгресс украинцев Канады почтил память героев Небесной сотни.

В Будапеште почтили память героев Небесной сотни, сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. "Во время Революции Достоинства украинцы вышли на Майдан, чтобы защитить свое европейское будущее, помня и о нашем европейское прошлое", - отметила дипломат.

Ранее, Конгресс украинцев Канады почтил память героев Небесной сотни.

20 февраля - пятая годовщина со дня массовой гибели протестующих на улице Институтской и Майдане Незалежности в Киеве. Этот день завершил трехдневное кровавое противостояние силовиков и активистов, погибших 18-20 февраля и впоследствии ставших называться Небесной сотней.