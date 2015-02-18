Кабмин утвердил программу сотрудничества Украина-НАТО

Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко после заседания правительства. "Да, утвердили", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Также вице-премьер сообщил, что на заседании Кабмина была утверждена новая редакция проекта обустройства границы "Европейский вал".

"Проект минимизируется, убираются некоторые конструктивные елементы, но самая главная цель (проекта - УНИАН), которая была поставлена, достигается", - сказал Геннадий Зубко.

По словам вице-премьера, дополнительные меры по укреплению границ будут включать и демаркацию, меморандум о чем уже подписан с Беларусью.