Кабмин утвердил программу сотрудничества Украина-НАТО
16:23, 18 февраля 2015Политика
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Кабинет министров утвердил программу сотрудничества Украина-НАТО на 2015 год, которая предусматривает создание специальных целевых фондов финансовой помощи по укреплению обороноспособности.
Reuters
Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко после заседания правительства. "Да, утвердили", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Также вице-премьер сообщил, что на заседании Кабмина была утверждена новая редакция проекта обустройства границы "Европейский вал".
"Проект минимизируется, убираются некоторые конструктивные елементы, но самая главная цель (проекта - УНИАН), которая была поставлена, достигается", - сказал Геннадий Зубко.
По словам вице-премьера, дополнительные меры по укреплению границ будут включать и демаркацию, меморандум о чем уже подписан с Беларусью.
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