США: сепаратисты вооружены лучше, чем некоторые страны НАТО

18:46, 14 февраля 2015
Война
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У пророссийских боевиков на Донбассе больше техники и вооружений. чем у некоторых стран-членов НАТО.

REUTERS

Об этом сообщается в Твиттере посольства США в России.

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