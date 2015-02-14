США: сепаратисты вооружены лучше, чем некоторые страны НАТО
18:46, 14 февраля 2015Война
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У пророссийских боевиков на Донбассе больше техники и вооружений. чем у некоторых стран-членов НАТО.
REUTERS
Об этом сообщается в Твиттере посольства США в России.
Читайте такжеТеррористы "прокололись", выдав в эфире сепаратистского канала украденные в Крыму "Грады" за технику ВСУ "У пророссийских сепаратистов сейчас армия больше (танки, бронемашины, тяжёлая артиллерия, ракеты), чем у некоторых стран НАТО и Европы", - сказано в сообщении.
У пророссийских сепаратистов сейчас армия больше (танки, бронемашины, тяжёлая артиллерия, ракеты), чем у некоторых стран НАТО и Европы.
— Посольство США в РФ (@USEmbRu) February 14, 2015
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