Атаки на культовые здания "УПЦ МП" организовывались из ОРДЛО, а согласовывались в Ростове – СБУ

Председатель СБУ заявляет, что с территории оккупированного Донбасса были организованы нападения на культовые сооружения бывшей УПЦ Московского патриархата.

Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявляет, что планы по дестабилизации ситуации в Украине на религиозной почве согласовывались с управлением ФСБ России в Ростовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов государства по обеспечению законности и правопорядка во время избирательного процесса, а также состоянию противодействия преступности.

Читайте такжеБез головных уборов и лавки для сидения: как ПЦУ изменит правила посещения храмов

"В последнее время мы фиксируем, как разыграется уже "религиозная карта"... после того, как Россия проиграла битву за томос и в Украине создана Православная церковь. Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве, наши "друзья" за поребриком прибегают к совершению противоправных проявлений относительно культовых сооружений Украинской православной церкви Московского патриархата", - отметил Грицак.

Он добавил, что на сегодняшний день у СБУ нет оснований считать, что в этом задействованы представители этой церкви.

"Скорее наоборот: мы располагаем информацией о том, что ставится задача запугивать перед совершением каких-либо акций экстремистского или противоправного характера относительно культовых сооружений, запугивать представителей УПЦ Московского патриархата, чтобы их реакция выглядела более естественной", - сказал Грицак.

Председатель СБУ сообщил, что были задокументированы соответствующие противоправные действия на востоке Украины, и сегодня Служба обнародует эту информацию.

Грицак также уточнил: "Нападения на культовые сооружения Московского патриархата были на сегодняшний день организованы с территории оккупированного Донбасса. Но у нас есть подтвержденные данные о том, что планы по дестабилизации или по сыгрыванию религиозного фактора в Украине по дестабилизации ситуации на религиозной почве согласовывались с ФСБ Российской федерации. Непосредственно в ростовском управлении ФСБ".