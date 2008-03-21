У Балоги одобрили шаги Тимошенко

Инфляция в Украине обусловлена объективными причинами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Прежде всего, такими причинами являются повышение цены на энергоносители и продовольственные товары, сказал он.

«К большому сожалению, не видно позитивных мировых тенденций в росте цен на эти группы товаров и в ближайшей перспективе. Поэтому я бы не спешил в том, чтобы одно правительство сваливало на другое, что оно оставило большой инфляционный навес… А потом придет другое и скажет, что прошлое правительство оставило большой инфляционный навес… Наверное, и это имеет место, потому что траты последнего квартала всегда очень большие», - заявил он и подчеркнул, что все последние правительства работали в очень сложных условиях, в частности, это касается и роста цен.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что высокие темпы инфляции наблюдаются, кроме Украины, и в России, и в Европе.

Он отметил, что мировая ситуация, естественно, создает и внутренние условия для роста инфляции.

«В первую очередь, это индекс цен производителей. На него меньше обращают внимание, но в годовом измерении индекс цен производителей на сегодняшний день составляет около 23%», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Кроме того, на рост инфляции влияют инфляционные ожидания, и эту субъективную причину, по его словам, нужно по возможности ликвидировать.

А.ШЛАПАК отметил, что, учитывая, что инфляция является объективной и носит структурный характер, с ней нельзя бороться традиционными методами, которые использовали в 1993 году, то есть существенным сокращением денежных предложений.

«Уверен, что этого делать нельзя, поскольку, таким образом, мы не сдержим денежных выплат, которые вынуждены будем проводить, через госбюджет или через бюджеты предприятий, а будем вынуждены приостановить финансирование инвестиционных программ, которые помогают нам бороться с инфляцией», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что не может быть сокращен уровень социальных стандартов.

Он отметил, что повышение прожиточного минимума является реабилитирующим фактором, не носящим инфляционного характера.

Напомним, по данным Госкомстата, в Украине инфляция в феврале составила 2,7%, в январе-феврале - 5,7%.

В феврале президент Украины В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе (2,9%). При таких темпах, по данным Нацбанка, годовой рост инфляции может составить 19,4%.

Справка УНИАН. Бюджет-2008 рассчитан с учетом следующих макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП – 6,8%; инфляция – 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

В январе т.г. Всемирный банк изменил прогноз роста инфляции в Украине по итогам 2008 года с 9,6 до 13,8%. Прогноз роста ВВП по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, рост инфляции в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.