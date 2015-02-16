"Нормандская четверка" может сегодня снова провести переговоры по Донбассу

Очередной телефонный разговор президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина может состояться уже сегодня, 16 февраля.

Об этом сообщил журналистам на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет Российская газета.

"В принципе неплохо ситуация развивается, особенно если сравнить то, что сейчас происходит, и то, что было всего лишь несколько дней назад, буквально в преддверии заседания в Минске. Сейчас все-таки ситуация радикально меняется", - отметил представитель Кремля.

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Помощник Путина напомнил, что наступает срок для реализации второго пункта соглашений - отвода тяжелых вооружений.

Ушаков также сообщил, что очередной телефонный разговор "нормандской четверки" может состояться уже сегодня.

Напомним, лидеры Украины, ФРГ, Франции и России беседовали по телефону в воскресенье. А в субботу Путин говорил по телефону с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Пока вопрос о проведении нового саммита конкретно не проговаривался, уточнил представитель Кремля.