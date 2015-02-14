Порошенко проведет телефонные разговоры с Меркель и Обамой
16:30, 14 февраля 2015Политика
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Сегодня президент Украины Петр Порошенко проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой по выполнению условий прекращения огня на Донбассе с 15 февраля.
Порошенко обсудит выполнение минских соглашений с Меркель и Обамой / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня во время церемонии передачи пограничникам новой военной и специальной техники в Киеве.
Читайте такжеУкраина приветствует решение G7 жестко противодействовать нарушению Минских соглашений - Яценюк“В первую очередь полагаясь на самих себя, мы, безусловно, будем координировать наши действия с нашими партнерами и друзьями. В 17 часов сегодня у меня состоится координационный телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В 19 часов сегодня у меня состоится телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки”, - сказал Порошенко
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