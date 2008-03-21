Политолог: далеко не факт, что выборы мэра Киева состоятся 25 мая

Лидер киевской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ прогнозирует, что выборы мэра Киева будут перенесены на осень нынешнего года.

Об этом он сообщил журналистам сегодня на пресс-конференции.

По мнению В.ГОРБАЛЯ, политические силы, которые инициировали проведение досрочных выборов мэра столицы, заинтересованы в изменении состава территориальной избирательной комиссии в Киеве в свою пользу, и соответственно будут пытаться сделать это до выборов мэра, для чего необходимо определенное время.

Лидер киевской организации Партии регионов также назвал политической технологией требование изменить законодательство с целью проведения выборов мэра в два тура. По его словам, для этого у представителей правящей коалиции и тех, кто их поддерживает в этом вопросе, сейчас есть все возможности. Однако такое решение принято не будет, поскольку в частности Блок Юлии Тимошенко заинтересован говорить о том, что осуществлению их инициатив постоянно кто-то мешает.

С таким мнением представителя Партии регионов согласился политолог Владимир ФЕСЕНКО. По его словам, «далеко не факт, что выборы состоятся 25 мая». Он прогнозирует, что со стороны тех политических сил, которые были против проведения досрочных выборов, будут попытки всячески отсрочить их, в частности с применением судов. При этом В.ФЕСЕНКО добавил, что досрочные выборы мэра Киева так или иначе все равно состоятся.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета. За соответствующее постановление проголосовали 246 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Данным постановлением предусмотрено назначение внеочередных выборов на последнее воскресенье 70-дневного срока со дня вступления в силу документа.