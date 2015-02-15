Мир на востоке Украины находится под угрозой срыва из-за действий боевиков - Порошенко

Об этом заявил президент в заявлении из Генерального штаба, котороя транслировалось в прямом эфире.

“На сегодня особую тревогу и внимание вызывает ситуация на Дебальцевском плацдарме, именно плацдарме, а не котле, ибо славные ВСУ удержали рубежи, которые были определены для обороны главнокомандующим. Мы видели, что российская сторона проявила чрезмерный интерес к Дебальцевскому плацдарму во время переговоров в Минске”, - отметил он.

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Порошенко отметил, что, “к сожалению, мирный процесс находится под высокой угрозой того, что боевики используют напряженную ситуацию под Дебальцево для срыва режима прекращения огня”.

“Об этом я публично предупредил всех участников “нормандского процесса” минских переговоров, в том числе и РФ, которая идентифицирует себя как гаранта достигнутых Минских соглашений”, - добавил Порошенко.

Он подчеркнул, что прекращение огня - это то, чего сегодня требует весь мир.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко заявил 14 февраля во время церемонии передачи пограничникам новой военной и специальной техники в Киеве, что "военная угроза с востока еще не один год будет нависать над Украиной, и нам всем нужны длительные усилия по укреплению обороноспособности страны" .