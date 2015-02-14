Порошенко: “Военная угроза с востока еще не один год будет нависать над Украиной»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии передачи пограничникам новой военной и специальной техники в Киеве.

Президент Украины также приветствовал заявление стран “Большой семерки” о готовности к решительным действиям против нарушителей Минских договоренностей.

“Вчера вечером вы услышали очень важное заявление стран “Большой семерки”, что они готовы на решительные действия в случае несоблюдения врагом обязательств, которые он взял по прекращения огня», - отметил Порошенко.

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«А мы с вами будем защищать страну до последнего патрона, до последней капли крови. Это наша отечественная война. Это война за нашу Родину и за нашу землю, война за независимость, за право существования как отдельного европейского народа. И мы отстоим это право, и мы победим. Мы чужого не трогаем, но свое не отдадим. И я молюсь за то, чтобы завтра началось исполнение Минских соглашений и, помня поговорку: “На Бога надейся, а сам не плошай”, подкрепляю молитву мощной дипломатической активностью”, - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандским четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.