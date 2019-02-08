Минздрав заявил, что суд не предоставил официального разъяснения о запретах для Супрун

Министерство здравоохранения пока не получило официального ответа суда относительно трактовки положений постановления о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Министерство здравоохранения не получило официального ответа суда относительно трактовки положений постановления о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, юристы Министерства здравоохранения Украины и Министерства юстиции Украины одинаково трактуют положения постановления суда.

«Фактически речь идет о блокировании работы Минздрава Украины, в частности о прекращении развозки в регионы лекарств для больных раком, гепатитом, туберкулезом, а также вакцин против кори», - отмечается в сообщении.

В Минздраве заявляют, что опубликованное заявление суда "не имеет никакой юридической силы, поэтому не может использоваться как руководство к действию или официальное толкование».

«Факт размещения этого заявления и одновременно игнорирование официального запроса Минздрава Украины может свидетельствовать о предвзятости и попытке снять ответственность за блокирование работы Минздрава Украины», - отмечают в ведомстве.

В министерстве напоминают, что ходатайство об отмене временного запрета Супрун исполнять обязанности министра рассмотрят в понедельник, 11 февраля в Окружном административном суде г. Киева.

«Это в настоящее время единственная возможность разблокировать работу Министерства здравоохранения Украины», - подчеркивают в ведомстве Супрун.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

5 февраля министр Кабинета министров Александр Саенко от имени правительства подал ходатайство об отмене мер обеспечения иска по делу об исполнении обязанностей министра здравоохранения. Суд рассмотрит это ходатайство 11 февраля.

7 февраля Супрун уточнила, что суд запретил ей среди прочего уполномочивать заместителей главы Минздрава на подписание жизненно важных приказов о растаможивании и распределении лекарств или направлении людей на лечение за границу.

Сегодня Окружной админсуд Киева на своей официальной интернет-странице разъяснил, что запрет Супрун на реализацию полномочий и.о. министра распространяется на определение политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства, а также на участие в принятии решений на заседаниях правительства.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.