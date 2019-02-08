Украина хочет видеть четкий план действий по обретению членства в НАТО - НФ

Украина хочет видеть четкий план действий для обретения членства в НАТО, отметили в "Народном фронте".

"Как и с безвизом, Украина хочет видеть четкий план действий для обретения членства в НАТО, который надо выполнять, и нет никаких оснований, почему этот план нельзя или не стоит сформулировать уже сейчас. Тем более, его необходимость уже была признана Альянсом", - подчеркнул Даниил Лубкивский, дипломатический советник Премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2015-2016 годах, заместитель министра иностранных дел Украины (2014).

Он напомнил, что после вчерашнего решения парламента в Конституции закреплен курс Украины на членство в ЕС и НАТО. И в этот же день Верховная Рада приняла еще одно важное решение - постановление, которым призвала лидеров и главные политические органы НАТО формально начать подготовку Плана действий относительно обретения Украиной членства в Альянсе, сообщает пресс-служба НФ.

Он отметил, что идеологом этого решения является лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Благодаря этому постановлению, подчеркнул Даниил Лубкивский, "то, что было зафиксировано в Конституции как стратегическую цель, Верховная Рада подкрепила практическим заданием".

В тексте постановления, сообщил Лубкивский, парламент ссылается на Декларацию Саммита НАТО в Бухаресте 2008 года, где сказано, что "Украина и Грузия станут членами НАТО": "Там зафиксировано, что следующим шагом для Украины и Грузии на прямом пути к присоединению к Альянсу есть такой инструмент, как План действий относительно членства. Это указано очень недвусмысленно: "Сегодня мы ясно утверждаем, что поддерживаем заявку этих стран на ПДЧ", - цитирует он резолюцию саммита.

Во-вторых, Совет констатирует, что "со времени Революции Достоинства особом партнерстве между Украиной и НАТО претерпело глубоких качественных изменений и требует новых форм институционального диалога": "Это – принципиально важный тезис: по сути, она провозглашает совершенно новую историю наших отношений", подчеркнул он.

Кроме того, поскольку в этом году исполняется 70 лет, в этот юбилейный год Совет призвал лидеров государств-членов НАТО одобрить "прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что будет вести к ее членства в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составит План действий относительно членства Украины в НАТО", - говорится в документе.