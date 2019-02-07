Суд обязал вернуть вертолетную площадку Януковича юридическому владельцу

Прокуратура внесет в суд новое ходатайство об аресте вертолетной площадки на Парковой дороге.

Прокуратура города Киева внесет в суд новое ходатайство об аресте вертолетной площадки на Парковой дороге и передаче её в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В прокуратуре заявили, что юридические владельцы Конгрессно-выставочного центра «Парковый», расположенного на Парковой дороге, с помощью судебных решений «пытаются устранить» от управления этим имуществом АРМА и КП «Центр организации дорожного движения».

Так, напомнили в прокуратуре, Хозяйственный суд Киева 24 января по иску «Амадеус Ко» вынес решение, которым запретил АРМА и Центру организации дорожного движения, выбранному управляющим этого имущества по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.

Кроме того, 6 февраля районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство адвоката «Амадеус Ко» и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меру обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил, отметили в прокуратуре.

Не соглашаясь с принятыми решениями, прокуратура Киева готовит новое ходатайство в суд об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА.

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Как сообщал УНИАН, 3 августа 2017 года Апелляционный суд г.Киева наложил арест и запретил пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью 2,0722 га, площадью 0,1117 га с размещенными на них объектами недвижимости (среди которых - Конгрессно-выставочный центр «Парковый»), находившиеся по адресу: Парковая дорога, 16-А, собственником имущества было ООО «Амадеус Ко».

20 августа районный суд указанное имущество передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

11 октября 2018 года Нацагентством был проведен конкурс на определение управляющего вертолетной площадки. На конкурсе победило КП "Центр организации дорожного движения".

18 октября между АРМА и Центром организации дорожного движения был заключен договор управления имуществом (активами). Согласно Договору, Центру организации дорожного движения как управляющему переданы в управление: земельный участок площадью 2,0722 га, земельный участок площадью 0,1117 га, недвижимое имущество.