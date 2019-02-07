В США работают над повышением устойчивости Украины для сдерживания агрессии РФ - Волкер

По словам спецпредставителя Госдепа США, «настало время для мира в Украине».

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер по результатам встреч главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина с высокими должностными лицами США заявил, что Вашингтон работает над увеличением устойчивости Украины для сдерживания агрессии РФ.

Об этом спецпредставитель США сообщил в микроблоге Twitter.

По его словам, Климкин в Вашингтоне провёл «хорошие встречи».

«Мы работаем вместе, чтобы повысить устойчивость Украины и сдерживать дальнейшую агрессию России. Пришло время для мира в Украине», - подчеркнул он.

Как сообщает Посольство Украины в США, визит Климкин в Вашингтон состоялся для участия в Министерской встрече глобальной коалиции в борьбе с ИГИЛ.

В рамках визита Климкин и посол Украины в США Валерий Чалый провели встречу в Белом доме с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США.

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Также была проведена встреча с председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Джеймсом Ришем и сопредседателем Комитета Робертом Менендезом.

Отмечается, что во время работы министерской конференции Климкин провёл ряд двусторонних встреч и бесед, в частности с председателями делегаций Канады, Венгрии, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Саудовской Аравии, Сербии, Швеции, Черногории, Финляндии, а также первым заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном.

В посольстве отметили, что ежегодное мероприятие, которое в этом году собрало представителей 79 стран и международных организаций, очертило дальнейшую совместную стратегию международной коалиции в мобилизации усилий для окончательного преодоления ИГИЛ, его организаций и борьбы с последствиями терроризма.