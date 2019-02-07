Суперсыщики из сети: как Bellingcat раскрывает кровавые тайны России

Данные из соцсетей помогли Bellingcat установить несколько важных фактов украинско-российской войны.

Родившаяся буквально из детских памперсов организация Bellingcat объединила полсотни обычных людей, которые с помощью анализа данных из соцсетей раскрывают кровавые тайны военных конфликтов, происходящих за тысячи километров от их домов и компьютеров.

Данные из соцсетей помогли Bellingcat установить несколько важных фактов украинско-российской войны. Например, что артиллерия россиян нанесла минимум 149 ударов по украинским позициям летом 2014-го, пишет НВ.

Причем эти удары осуществлялись преимущественно с территории РФ, что было важно установить в контексте заявлений хозяина Кремля Владимира Путина о том, будто его армия в этой войне не принимает участия.

В 2016-м Bellingcat опубликовал сразу несколько расследований о катастрофе боинга Малайзийских авиалиний, сбитого 17 июля 2014 года над оккупированной территорией Донбасса. Тогда погибли 298 человек.

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Расследования четко дали понять: самолет сбили российские боевики из российской же ракетной установки Бук. Bellingcat при помощи данных из интернета сумел даже проследить движение Бука с территории России на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

“Это была очень сложная работа, после которой у большинства людей в мире не осталось сомнений насчет того, что именно Россия сбила боинг”, - оценивает деятельность коллег Анна Бабинец, руководитель украинского расследовательского ресурса Слідство.інфо.

В результате активизировалась российская пропаганда: Russia Today, Sputnik, РИА Новости, Вести, Первый канал - все эти медиаресурсы начали очернять Bellingcat и называть его сотрудников творцами фейков.

“Я очень рад, когда российское государственное телевидение начинает о нас говорить, - признается Тоулер, принимавший участие в расследовании дела о сбитом самолете. - Если бы мы не представляли для них опасности, они бы о нас не говорили”.

Популярный российский блог Colonelcassad даже опубликовал информацию о том, что Bellingcat состоит на балансе британского Минобороны и реализует задачи, поставленные разведкой этой страны.

Россияне начали чернить Bellingcat еще сильнее после попытки отравления Скрипаля - бывшего сотрудника российских спецслужб, перешедшего на сторону Великобритании.

21 день понадобился Bellingcat, чтобы установить настоящую личность Боширова. Под этим именем скрывался полковник российской военной разведки ГРУ Анатолий Чепига. Еще 12 дней ушло на то, чтобы доказать: Петров - никакой не Петров, а Александр Мишкин, еще один сотрудник ГРУ.

Энтони Глис, директор Центра изучения безопасности и спецслужб при Букингемском университете, был настолько впечатлен находками Bellingcat в деле Скрипаля, что засомневался - реально ли вообще расследовать такие факты, пользуясь лишь открытыми данными из интернета. “У Bellingcat превосходные источники, и очевидно, что некоторые из них находятся в спецслужбах разных стран”, - заявил он.

На тренинги порой хотят записаться сотрудники спецслужб, однако Bellingcat им отказывает, так как не всем участникам комфортно работать в одной группе со спецагентом или шпионом. Что касается самого Bellingcat, то несостоявшимся шпионам в работе они не отказывают. Тоулер, аналитик по Восточной Европе, признается, что после окончания факультета русистики в Канзасском университете пытался устроиться работать в ЦРУ, однако не прошел и первого раунда трудоустройства. Но он рад этому, так как теперь может использовать свои расследовательские навыки, возможно, даже эффективнее.

“Типичный сотрудник Bellingcat - это человек, который работает 20 часов в сутки и понимает, что большие дела делаются не за ночь перед эфиром”, - подчеркивает Бабинец из Слідство. інфо. Тоулер напоминает: расследования - очень тяжелая работа. “На одно удачное расследование у нас приходится 10 неудачных”, - говорит аналитик.

Полный текст метариала о работе Bellingcat читайте в свежем номере журнала "Новое время".