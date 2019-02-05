В БПП были в курсе об отстранении Супрун через суд - СМИ

"В БПП утверждают, что Президент не доволен работой и.о.министра. Сторонники Ульяны - что это система противится реформам", - отмечается в сообщении.

В фракции БПП была в курсе, что отстранение Ульяны Супрун состоится в ближайшее время, и что это будет сделано именно через суд.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники. "Почему именно сейчас и по какой именно причине - трудно сказать однозначно. В БПП утверждают, что Президент не доволен работой и.о.министра. Сторонники Ульяны - что это система противится реформам. Если бы Супрун была уволена, это решение пришлось бы каким-то образом объяснять политически. А так - все шишки посыпятся на суд", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун располагает полной его поддержкой и считает, что Верховный суд установит истину относительно этого решения.