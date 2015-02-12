Постоянные обстрелы сделали невозможной эвакуацию людей из Дебальцево и его окрестностей - ГСЧС

Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Наталья Быстрая. Ее цитирует Радио Свобода.

«В последние дни осуществить организованный вывоз мирных жителей с территории Донецкой области - с территорий, которые подвергаются постоянным обстрелам - почти невозможно. Террористы обстреливают и автобусы, и даже специальные автомобили белого цвета с надписью «Медицинская служба спасения». Вместе с тем, люди своими силами и с помощью волонтеров оставляют населенные пункты, где ведутся активные боевые действия», - подчеркнула Быстрая.

Чтобы не подвергать людей опасности, 11 февраля Госслужба по чрезвычайным ситуациям не осуществляла организованной эвакуации людей из Дебальцева и соседних с ним населенных пунктов, сообщила Быстрая. По данным ГСЧС, в течение вчерашнего дня опасные районы Донетчины оставили более 500 человек.

Читайте такжеДебальцевское направление остается самой горячей точкой на ДонбассеК эвакуации мирного населения из зоны ведения военных действий Госслужба привлекла почти 200 своих специалистов и более 30 единиц специальной техники.

Дебальцево, важный железнодорожный узел, который контролируют украинские войска, в последние дни находится под постоянным обстрелом пророссийских сепаратистов и российских войск, которые пытаются его захватить.

С вечера 11 февраля и до сегодняшнего утра в Минске длилась встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции по ситуации в Украине. Стороны договорились о прекращении огня на Донбассе с 15 февраля. Кроме того, от линии соприкосновения должно быть отведено тяжелое вооружение. Как заявил президент России Владимир Путин по завершении переговоров, украинские военные должны отвести вооружение от нынешней линии соприкосновения, боевики - от линии, согласованной 19 сентября в рамках Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия выдвигала неприемлемые для Киева условия. По его словам, на федерализацию или автономию Донбасса Украина не согласилась.