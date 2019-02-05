Freedom House: Украина является «частично свободной» страной

В целом уровень свободы в Украине несколько ухудшился, отмечают исследователи.

Украина в 2019 году остается «частично свободной» страной, а ее оккупированная Россией часть - Крым - получила статус «несвободной» территории.

Об этом говорится в обнародованном 5 февраля новом ежегодном отчете международной правозащитной организации Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека в различных странах мира, пишет Радио Свобода.

В целом уровень свободы в Украине несколько ухудшился, отмечают исследователи.

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Авторы также обращают внимание на то, что оккупация Россией Крыма охватывает нацеленные репрессии против крымских татар, а также тех людей, которые продолжают настаивать на своей украинской принадлежности.

Всего рядом с Украиной в группе «частично свободных» стран находятся 59 других государств и пять территорий.

«Несвободных» стран, среди которых и Россия, всего 50, а также восемь территорий. «Свободных» стран и территорий вместе 87. Всего в отчете проанализировали 209 стран и территорий.

В целом, с 2005 по 2018 год количество «несвободных» государств выросло на 26%, в то время как доля «свободных» упала на 44%. Упадок демократии авторы связывают среди прочего с изменением в балансе сил на глобальном уровне – растет влияние таких недемократических стран, как Китай.

Глобальное снижение уровней политических и гражданских свобод наблюдается уже тринадцатый год подряд – начиная с 2005 года, говорится в новом отчете Freedom House под названием «Freedom in the world 2019» («Свобода в мире в 2019 году»).