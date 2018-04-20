Коррупция в Украине остается стабильной - Freedom House

На фоне подготовки к выборам давление на общество в стране может усилится.

Реформа децентрализации делает Украину более демократичной, но из-за давления на медиа и активистов, которые борются с коррупцией, Украина опустилась в рейтинге демократии.

В частности в прошлом году Украина не продемонстрировала сдвигов в таких пунктах, как демократическое управление центральной власти, избирательный процесс, независимость судебной ветви и борьба с коррупцией, заявили авторы отчета Freedom House "Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism", передает Голос Америки.

"Изменения уровня демократии неоднозначны. Есть улучшения на уровне местного управления, что связано с процессом децентрализации. Но мы заметили спад в двух категориях: развитие независимых СМИ и гражданского общества, что связано с вопросами коррупции. Потому что это касается преследования активистов в течение года. А также законодательство об электронных декларациях в отношении активистов, которое содержит безосновательные требования по организации якобы для прозрачности, но на самом деле они затрудняют работу активистов", — сказал директор исследования Нейт Шенкан.

В то же время он отметил, что общая оценка уровня коррупции в Украине не уменьшилась.

"В вопросах коррупции мы еще не ухудшали рейтинг, но будем внимательно смотреть в этом году, есть ли настоящий прогресс в борьбе с коррупцией", — добавил Шенкан.

В целом Украина в прошлом году не продемонстрировала сдвигов в таких пунктах как демократическое управление центральной власти, избирательный процесс, независимость судебной ветви и коррупции.

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В свою очередь эксперт Института Кэннона отмечает, что в Украине строить демократию очень трудно.

"Важно понимать, это краткосрочный спад, или возвращение ко всем тенденциям прошлого. На этот вопрос должно ответить руководство страны ", - заявил он.

В то же время сенатор Бен Кардин призвал поддержать Украину, чтобы помочь ей победить коррупцию и добиться независимости судебной ветви власти.

В то же время эксперты отмечают, что на фоне подготовки к президентским и парламентским выборам в 2019 году давление со стороны властей на гражданское общество может усилиться, антикоррупционная реформа будет заморожена. А вот медицинская реформа и децентрализация будут развиваться.

Напомним, что согласно данным отчета Freedom House Украина и такие государства, как Молдова, Грузия, Армения и Кыргызстан, двигаются в "отрицательном направлении" и имеют самый высокий риск превратиться в авторитарные.