Президентские выборы 2019: ЦИК зарегистрировала рекордное количество кандидатов (видео)

На сегодняшний день комиссия одобрила регистрацию 28 кандидатов в президенты Украины.

Завершился прием документов для регистрации кандидатов на президентские выборы в Украине. Из 89 человек, подавших документы, 17 сделали это в последний день.

Это абсолютный рекорд с 1991 года. Предыдущий рекорд по количеству кандидатов был зафиксирован в 2004 году. Тогда ЦИК зарегистрировала 26 человек, из которых двое затем выбыли.

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На сегодняшний день комиссия одобрила регистрацию 28 кандидатов в президенты. 22 людям было отказано в регистрации. В частности, в списке претендентов на пост главы государства - действующий президент Петр Порошенко.

Уже в третий раз за пост президента Украины будет бороться Юлия Тимошенко. Также в президентских выборах примет участие шоумен Владимир Зеленский.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.