Астролог рассказал, у кого больше всего шансов выиграть выборы президента

Главой государства может стать Водолей или Стрелец.

Хорошие шансы победить на президенстких выборах в марте есть сразу у нескольких кандидатов.

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Об этом во время чата на Главреде рассказал астролог Влад Росс. "Стрелец (Юлия Тимошенко родилась под зодиакальным знаком Стрельца, – Ред.) точно проходит во второй тур. Ну, а Водолей (Владимир Зеленский родился под знаком Водолея, – Ред.) – это все наше будущее. В знаке Стрельца сейчас Юпитер – символ власти, удачи и успеха, что может говорить о том, что выборы выиграет именно Стрелец, во второй тур выйдет точно", - отметил Росс.

По словам астролога, у Водолея тоже неплохие шансы выйти во второй тур.

"Вообще самый "звездный час" именно у Зеленского: для него звезды четко сходятся и прекрасно располагаются на небе, что говорит о том, что больше всего шансов у него. Это просто звездная комбинация!" - добавил он.

Росс считает, что выборы в Украине можно выиграть и без звездной комбинации и удачи.

"Достаточно просто всех купить, ту же Избирательную комиссию. С таким расположением планет, как в гороскопе у Порошенко выстроятся Меркурий и Нептун на момент выборов, ему легко может удастся сфальсифицировать все: сначала протащить себя во второй тур вместе с Тимошенко, а потом ее обыграть. Тимошенко стопроцентно будет во втором туре", - отметил астролог.

"Судьба Порошенко будет зависеть от того, как ему удастся сфальсифицировать выборы. Если это не получится провернуть, то ему больше не быть президентом. Однако звезды могут благоприятствовать одним людям, а другие с помощью "бабла" меняют все – против "бабла" не попрешь. Даже если Порошенко не выиграет выборы, он будет оставаться в украинской политике – это не Яценюк, который ушел окончательно. Однако влиять на жизнь страны он уже не будет, тем более, настолько существенно, как сейчас", - резюмировал он.