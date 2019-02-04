За закрепление в Конституции курса в ЕС и НАТО будет более 300 голосов – нардеп

В Комитете ВР по нацбезопасности дали оптимистичный прогноз относительно закрепления в Конституции курса в ЕС и НАТО.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник надеется, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037) парламент рассмотрит 5 февраля.

Об этом Винник сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, что касается необратимости европейского и евроатлантического курса, то в соответствии с решением, предложенным президентом Украины Петром Порошенко, внести изменения в Конституцию и зафиксировать, что Украина получит членство в НАТО и в ЕС, закрепляется ответственность всех ветвей власти за реализацию этого курса.

«ВР формирует государственную политику по вступлению в НАТО и в ЕС, исполнительная ветвь власти это реализует, президент гарантирует необратимость курса, и собственно, в преамбульной части четко будет указано, что Украина получит членство», - добавил Винник.

«300 голосов за это решение будет, я думаю, что будет уже завтра. Почему? Потому что большинство фракций парламента настроены на тех же принципах по отношению к вступлению в НАТО, о которых я сейчас сказал - это часть большинства предвыборных программ как на президентскую, так и на парламентскую кампанию тех политических сил, которые проукраински настроены - речь идет о большинстве фракций парламента, за исключением представительств Кремля в Украине - «Оппозиционный блок», «Оппозиционная платформа - за жизнь» как некоторых звеньев бывшей Партии регионов», - добавил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Он отметил, что в совокупности эта оппозиция вступления в НАТО меньше, чем коалиция в поддержку, и эта коалиция будет насчитывать более 300 голосов.

«У меня оптимистичные ожидания от голосования, которое мы будем иметь, я надеюсь, завтра (5 февраля - УНИАН)», - подчеркнул Винник.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2018 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

22 ноября Конституционный суд дал положительное заключение по этому законопроекту.

В тот же день Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора).

Законопроектом предусматривается в преамбуле Конституции установить, что Верховная Рада, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.

Статьей 85 предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

В статье 102 устанавливается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Статьей 116 определяется, что Кабинет министров обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

В то же время, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV "Переходные положения". В нем говорится о том, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой.

Народные депутаты смогут принять этот законопроект в целом на сессии парламента, которая открывается 5 февраля.