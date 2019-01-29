Полторак: в НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс

Министр обороны Степан Полторак подчеркнул необходимость достижения Вооруженными силами Украины стандартов НАТО и получения нового оружия.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в НАТО настаивают на необходимости ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полторак сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя заявление президента Петра Порошенко о получении Плана действий относительно членства в НАТО.

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«Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в Альянс - это ответ на все упреки о том, что нас там никто не ждет, и мы никому не нужны», - заявил Полторак.

По словам министра, Украине нужно не только вступить в НАТО.

«Нам нужно научиться воевать, нам нужно достичь стандартов, нам нужно новое оружие, новые методики, новая система, которая будет отвечать нашим интересам», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий относительно членства в НАТО.