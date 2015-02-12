Документ по Украине предполагает перемирие с 14 февраля и отвод тяжелого оружия - СМИ

Документ, который попал в распоряжение агентства, "предполагает, что стороны могут согласиться прекратить боевые действия на востоке Украины на условиях прекращения огня начиная с 14 февраля, отвода тяжелого вооружения и создания зоны безопасности", передает РИА Новости по информации Рейтер.

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По данным агентства, "неизвестно, является ли документ, найденный во Дворце (Независимости в Минске), где прошли переговоры лидеров Франции, Германии, Украины и России, финальным соглашением, документом для обсуждения или каким-либо проектом". Как передает агентство, документ озаглавлен "Комплекс мер для реализации минских договоренностей".

Встреча лидеров "нормандской четверки" началась в Минске накануне вечером. Как ранее сообщил источник, близкий к переговорам, "нормандская четверка" достигла огромного прогресса. По словам источника, разработанный документ был передан на рассмотрение контактной группе.