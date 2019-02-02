США пообещали Венгрии давить на Украину относительно языка нацменьшинств - СМИ

Однако дипломатия Венгрии и США очень далека от полного согласия по вопросу Украины.

Позиция США в споре между Венгрией и Украиной о положениях украинского закона об образовании, касающихся языка нацменьшинств, сместилась в сторону поддержки Будапешта.

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Об этом пишет проект либеральных венгерских журналистов Direkt36 со ссылкой на дипломатическую телеграмму, посланную в Будапешт послом Венгрии в Вашингтоне Ласло Сабо, передает ЕвроПравда. Телеграмма содержит подробности беседы между заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяром и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, которая состоялась 18 декабря 2018 года в Вашингтоне.

"В случае Украины, американская сторона теперь соглашается с позицией Венгрии относительно националистического отношения Украины и опасного прецедента, который может создать ее закон об образовании", - отмечается в документе.

Митчелл якобы признал, что "отрицание Венгрии по поводу закона об образовании Украины в отношении меньшинств является законным, и США постоянно поднимают это пред украинской стороной".

"Митчелл сказал, что он надеется, что украинское правительство вскоре уступит. Чиновник венгерского Министерства иностранных дел и торговли также сказал Директору, что в последнее время украинцы казались более конструктивными в переговорах с министром иностранных дел Петером Сийярто", - говорится в материале.

Однако дипломатия Венгрии и США очень далека от полного согласия по вопросу Украины. Митчелл пожаловался Мадьяру, что венгерский премьер Виктор Орбан говорил об Украине как о "буферном государстве".

По словам Митчелла, он считает, что в "фундаментальном интересе" Венгрии лежит то, чтобы Украина стала частью Запада, и что Украина может быть примером того, что "малое государство-нация может установить политическую независимость от России".

Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.