Венгрия должна осознать масштаб российских гибридных методов - Климкин

Глава МИД Украины подчеркивает, что пора Европе задуматься над тем, как противодействовать Москве.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Венгрия должна осознать масштаб российских гибридных методов, в том числе в связи с подрывом здания «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Facebook.

"Рано делать выводы обо всех, кто был причастен к поджогу Венгерского культурного центра на Закарпатье. Но то, что в судебных слушаниях возникла личность немецкого журналиста, который работает для немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), реально показывает комплексность и масштаб российских гибридных методов", - заявил Климкин.

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"И это должны наконец осознать все, включая наших венгерских партнеров", - добавил он.

"Европе пора системно задуматься над тем, как противодействовать Москве, которая делает все, что ей заблагорассудится на территории свободного мира", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 февраля 2018 года злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде. В офисе общества произошел пожар. В результате пожара никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Климкин заявил о заказном внешнем следе в поджоге офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья".