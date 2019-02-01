Член Набсовета НСТУ предложил отменить голосование за увольнение Аласании

По словам Глибовицкого, результаты голосования содержат процедурные нарушения и не оформлены в соответствии с требованиями закона об общественном телевидении и радиовещании Украины.

Член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий предложил своим коллегам отменить результаты голосования за решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления ОАО НСТУ Зурабом Аласанией.

Об этом Глибовицкий написал в Facebook.

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«Сегодня утром я предложил членам наблюдательного совета ПАО НСТУ выход из сложившейся ситуации, который соответствует как закону, так и украинской практике управления. Отменить результаты голосования о расторжении контракта с Зурабом Аласанией как содержащие процедурные нарушения», - сообщил он.

По словам Глибовицкого, результаты голосования не оформлены в соответствии с требованиями закона об общественном телевидении и радиовещании Украины и не позволяют установить точный результат голосования.

Кроме того, он отметил, что сомнения относительно решения о досрочном расторжении контракта с Аласанией вызывает отсутствие установленного мотива, который по закону мог бы быть основанием для отставки.

«Сомнения вызывает также результат голосования: при трёх голосах «против», по меньшей мере, по разным свидетельствам от 4 до 6 членов наблюдательного совета сейчас утверждают, что они голосовали «против». Это может ставить вопрос о доверии к процессу организации голосования, качеству и подготовленности счетной комиссии и т.д.», - отметил член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

По его убеждению, совокупность этих подозрений ставит под сомнение результат голосования. Учитывая общественный вес и важность доверия к Общественному вещанию, такая ситуация недопустима, подчеркнул он.

Глибовицкий предлагает созвать следующее заседание Наблюдательного совета, на повестку дня которого поставить вопрос об ответственности председателя правления ПАО НСТУ, и провести открытое заседание с рассмотрением вопроса в соответствии с требованиями закона.

По его словам, если будут определенные законом основания - то необходимо провести открытое голосование, которое определит, Аласания остается в должности или покидает должность.

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«Мяч на стороне наблюдательного совета ПАО НСТУ», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Наблюдательный совет «Общественного» 31 января большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НСТУ Аласанией.

В свою очередь Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НСТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта с ним.

Кроме того, он опубликовал на своей странице в Facebook часть проекта решения наблюдательного совета НСТУ, на котором, как отметил сам Аласания, базируется отстранение его от должности председателя правления ПАО НСТУ.

В тексте документа отмечается, что «вопреки требованиям статьи 5 Закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» и представленной на рассмотрение Наблюдательного совета в конце 2017 года «Переходной концепции развития национального вещания ПАО НСТУ (телевизионная составляющая)», Аласания З. до настоящего времени не организовал вещания канала «UA: Первый» ни как общественно-политического канала в соответствии с законом, ни как канала информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения».

«В результате канал не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях) «такие важные события как национальное Крестное шествие за единую поместную церковь 28 июля 2018 года (с участием не менее 65 тысяч граждан), заседание Генассамблеи ООН 26 сентября 2018 года по крайне важным для Украины вопросам (включая выступление президента Украины), работу IX международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» (с участием главы государства)», - говорится в документе

Также в нем отмечается, что под руководством Аласании компания в течение 2018 года реализовывала неправильно понятый принцип «отстранение от власти» вплоть до полной деполитизации новостей, прямо противоречит требованиям предоставлять обществу достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире».