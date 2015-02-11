В ООН надеются на позитивный результат переговоров в "нормандском формате"

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщают РИА Новости.

"Разумеется, мы приветствуем дискуссии, проходящие в Минске. Дипломатические дискуссии идут в данный момент, мы не знаем, каким будет результат. Однако очень надеемся, что он будет позитивным", — сказал Дюжаррик.

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По его словам, "мы бы хотели увидеть прекращение боевых действий, соглашение, которому будут следовать все стороны".

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске стартовали переговоры в "нормандском формате". На встрече президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель будут обсуждаться предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.