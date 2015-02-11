В ООН надеются на позитивный результат переговоров в "нормандском формате"
ООН рассчитывает на позитивный результат проходящих в Минске переговоров лидеров России, Украины, Франции и Германии, в частности — на договоренности о прекращении боевых действий.
Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщают РИА Новости.
"Разумеется, мы приветствуем дискуссии, проходящие в Минске. Дипломатические дискуссии идут в данный момент, мы не знаем, каким будет результат. Однако очень надеемся, что он будет позитивным", — сказал Дюжаррик.
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По его словам, "мы бы хотели увидеть прекращение боевых действий, соглашение, которому будут следовать все стороны".
Напомним, ранее сообщалось, что в Минске стартовали переговоры в "нормандском формате". На встрече президентов России Владимира Путина, Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель будут обсуждаться предложения по плану урегулирования ситуации на Донбассе.