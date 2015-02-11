Порошенко о переговорах: Если Минск не станет символом деэскалации, ситуация пойдет вразнос

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает огромное международное значение минской встречи в "нормандском формате".

Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Убежден, что сегодня глаза всего мира прикованы к Минску. Весь мир сегодня ожидает, что или ситуация пойдет путем деэскалации, договоренности, прекращения огня, отвода вооружений и прекращения гибели людей, или, если Минск не станет этим символом, ситуация пойдет фактически вразнос. Я убежден, что есть риск, что она выйдет из-под контроля", - сказал Порошенко.

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Он отметил большой международный интерес к минской встрече в "нормандском формате". "Очень символично, что эта встреча проходит в Минске. Сегодня мирный процесс в Украине связан с Минским протоколом от 5 сентября, Минским меморандумом от 19 сентября, и я держу кулаки, чтобы сегодняшняя дата также вошла в историю мировой дипломатии как достижение договоренности о мире", - сказал президент Украины.

Порошенко также подчеркнул, что белорусская сторона и лично Лукашенко сделали все необходимое для организации встречи. "Мы с вами быстро переговорили, и ответ был, что в любое время Минск готов максимально содействовать деэскалации, миру и разрядке напряженности", - отметил Порошенко.

"На сегодняшний день за последние 4-5 месяцев Минск уже совсем по-другому звучит в мире. Я этому чрезвычайно рад и еще раз обращаюсь к вам с благодарностью за эффективную организацию этой работы", - резюмировал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что готов к принятию решения о введении военного положения на всей территории страны в случае эскалации конфликта.

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"Могу подчеркнуть, что и я, и правительство, и Верховная Рада готовы к принятию решения о введении военного положения на всей территории страны. И я ни в коем случае не буду задерживаться с этим решением, если безответственные действия агрессора приведут к серьезной дальнейшей эскалации конфликта", - сказал Порошенко.

Что же касается прогнозов по проведению минской встречи, многие мировые политики высказались осторожно, без особого оптимизма.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель усомнилась в возможности будущих переговоров по ситуации в Украине после встречи в Москве.

«Мы не знаем, будут ли переговоры в Москве длительными или короткими, или последними», — сказала Меркель. Канцлер пообещала приложить все усилия для прекращения кровопролития в Украине.

Кроме того, Меркель заявила, что пока неясно, будет ли на переговорах достигнуто соглашение о прекращении огня в зоне конфликта.

Тем временем президент Франции Франсуа Олланд сказал, что такое соглашение должно быть первым шагом к урегулированию украинского кризиса. «Но этого недостаточно. Нам нужен всеобъемлющий договор», — подчеркнул президент.

Президент Соединенных Штатов Барак Обама сейчас детально изучает вопрос возможной поставки в Украину летально оружия и должен вскоре объявить о своем решении.

Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень сказал бывший посол США в Украине и один из тех, кто призвал президента Обаму все-таки помочь нам оружием, Джон Хербст.

"Президент Обама и его Администрация как раз пересматривают политику на сегодняшний день. Я знаю, что он очень много внимания уделяет тому, что говорят в Европе, в том числе и Меркель, и то, что произошло в эти дни. И сейчас в Вашингтоне, в Конгрессе и также наш Департамент безопасности и обороны поддерживает идею помощи Украине в борьбе с агрессией", - сказал Хербст.

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На уточняющий вопрос, когда именно конкретно Украина может получить ответ, будет ли США поставлять оружие оборонного значения, экс-посол ответил: "В первую очередь должен принять решение президент. Думаю, что такое решение принять можно довольно быстро, учитывая то, что у нас уже есть (оружие) на складах. Здесь зависит от того, что будет рекомендоваться в общем отчете", - уточнил Хербст.

Последнее обострение ситуации на Донбассе часть экспертов объясняет тем, что Кремль уже готовится перевести войну в новый формат и задействовать авиацию, начать бомбардировки.