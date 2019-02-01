РФ игнорирует призывы оказать тяжелобольному политзаключенному Грибу надлежащую медицинскую помощь – Климкин

По словам министра, судить Гриба, находящегося на грани жизни и смерти, за пределами гуманности и человечности.

Российская Федерация игнорирует призывы оказать тяжелобольному украинском политзаключенному Павлу Грибу надлежащую медицинскую помощь.

Об этом в своем микроблоге Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он отметил, что в ожидании суда Павел Гриб находится на грани жизни и смерти. «РФ игнорирует призывы оказать украинцу надлежащую медицинскую помощь», - написал Климкин.

Глава МИД Украины подчеркивает, что судить политзаключенного в таком состоянии - «за пределами гуманности и человечности». «Если в России вообще еще знают, что это такое», - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики.

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7 сентября стало известно, что украинца содержат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО.

22 декабря адвокат украинского политзаключенного Марина Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.