Турчинов назвал Гриценко "героем фейсбука" и похвастался службой сына в Нацгвардии

Ранее жена главы ГПУ Ирина Луценко заявила, что подаст на Гриценко в суд.

Секретарь СНБО Александр Турчинов ответил кандидату в президенты, председателю партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко, который обвинил чиновников в том, что они «в тяжелые для страны времена прятали своих детей от военной службы”, и похвастался службой сына в Национальной гвардии.

Соответствующее сообщение появилось на странице Турчинова в Facebook.

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«Кандидат на президентский пост Гриценко на вопрос, почему он как кадровый офицер не пошел защищать страну в драматические времена 2014 года, когда решалась судьба нашего государства, не смог придумать ни одного хотя бы приличного, оправдания. Этот “герой фейсбука” решился заехать на опасное расстояние от эпицентров противостояния на Донбассе только в более-менее спокойном 2018 году, чтобы сделать фотосессию для своей избирательной кампании», - написал Турчинов.

Секретарь СНБО обвинил Гриценко в том, что именно из-за него в начале войны на Донбассе в войске «не было даже карт»

«Это же надо было (Гриценко, - ред.) в свое время так мощно руководить Министерством обороны, что в войсках в начале войны даже карт не было! Ну а дальше свою беспомощность он начал прикрывать любимым приемом - “честно” врать, поливая грязью своих оппонентов, в частности, обвиняя их в том, что они якобы “в тяжелые для страны времена прятали своих детей от военной службы», - отметил Турчинов.

Также он похвастался тем, что его сын полтора года служил в рядах Нацгвардии.

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«В отличие от экс-министра обороны правительства Януковича Анатолия Гриценко, мой сын в самые тяжелые для нашего государства времена - летом 2014 года, сразу после получения диплома украинского ВУЗа, пошел добровольцем в Национальную гвардию. Он честно служил, не прячась за чужие спины. Выполнял поставленные задачи и в командировках в зону АТО, и в составе сводных подразделений НГУ, которые защищали конституционный строй и демократию во время массовых беспорядков в 2015 году, в частности, и тогда, когда гвардейцы погибли от брошенной в них гранаты... Мой сын прослужил полтора года - с лета 2014-го и до начала 2016-го года, и только когда уровень противостояния начал снижаться, уволился из Нацгвардии», - рассказал секретарь СНБО.

Напоследок Турчинов заявил, что может «привести множество фактов, которые доказывают трусость, лживость и пустое позерство» Гриценко.

Как сообщал УНИАН, Гриценко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что "война давно закончилась", если бы генпрокурор Юрий Луценко "не прятал сына от фронта". Такие его слова привел в своем посте на Facebook генпрокурор и сообщил, что его сын "пошел в 2014 году на фронт добровольцем и служил солдатом 2 пушки 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады".

Затем Гриценко заявил, что не будет извиняться перед "патологически лживым" генеральным прокурором Юрием Луценко, но просит прощения у его сына, который был добровольцем в АТО.