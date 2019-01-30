Луценко обиделся на Гриценко за слова о сыне и обозвал его "г..."

Речь идет о вопросе военной службе сына генпрокурора.

Генеральный прокурор Юрий Луценко дал лидеру партии "Гражданская позиция", кандидату в президенты, экс-министру обороны Анатолию Гриценко 24 часа на извинение за слова о его сыне.

Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

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Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook. "Я всегда считал недопустимым использовать семьи в целях политической дискредитации. Но сегодня узнал, что кандидат в президенты Гриценко, пытаясь ответить на вопрос Гордона о причинах его неучастия в АТО, заявил, что война давно бы закончилась, если бы я не прятал сына от фронта. Даю 24 часа "честному" полковнику для извинения", - отметил генпрокурор.

Луценко добавил, что его сын "ушел в 2014 на фронт добровольцем и служил солдатом 2 пушки 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады".

"И пока бравый экс-министр обороны заявлял, что призыв его сына является наказанием за гражданскую позицию, мой Саша вместе с побратимами вел огонь по противнику из-под Песков в ходе обороны ДАПа. Не считаю это чем-то особенным. Это - обязанность каждого гражданина своей страны. Но понятие чести у меня и моего сына совсем другие, чем у этого г...", - говорится в посте.