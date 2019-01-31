В ЕС призвали Россию срочно освободить Павла Гриба и обеспечить ему медицинскую помощь

В Евросоюзе встревожены ухудшением состояния здоровья политзаключенного украинца.

В Евросоюзе призвали Российскую Федерацию безотлагательно освободить из-под стражи незаконно удерживаемого украинского политзаключенного Павла Гриба и обеспечить ему надлежащую медицинскую помощь.

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Об этом представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич сообщила в Twitter, вспомнив о заявлении ЕС от 10 января.

"Очень тревожные новости об ухудшении состояния здоровья украинского гражданина Павла Гриба, заключенного российскими властями после похищения в Беларуси. Мы ожидаем, что Россия безотлагательно освободит его и обеспечит доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию", - подчеркнула Косьянчич.

Отметим, 10 января в Евросоюзе призвали Российскую Федерацию немедленно освободить всех 24 украинских моряков, захваченных у Керченского пролива, а также политического заключенного Павла Гриба, незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и других политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, о задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики.

7 сентября 2017 года стало известно, что Гриба удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Гриба тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказалась разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО.

22 декабря 2018 года адвокат украинского политзаключенного Марина Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.