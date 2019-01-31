В Украине вступил в силу закон относительно изменения подчиненности религиозных общин

Документ регулирует изменение подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины.

Сегодня, 31 января, вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».

Документ регулирует изменение подчиненности религиозных общин, в частности, переход в Православную церковь Украины.

Накануне он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Как известно, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Как сообщал УНИАН, 17 января Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)" (№ 4128-д). За принятие в первом чтении и в целом как закона проголосовали 229 народных депутатов. 28 января его подписал президент.

Законом вносятся изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", которым определено, что религиозная община на свое усмотрение принимает новых и исключает существующих членов общины в порядке, установленном ее уставом.

В законе указано, что решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются общим собранием религиозной общины. Такие общие собрания религиозной общины могут созываться ее членами. Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от числа членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом (положением).

Определено, что решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяются подписями членов соответствующей религиозной общины, которые поддержали такое решение.