Порошенко подписал закон о переходе общин в Православную церковь Украины

Законом установлено, что решения об изменении подчиненности принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Закон, который был принят парламентом 17 января, предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, в какой именно способ религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлением).

Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети исчисляются от необходимой для признания уполномоченными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

Согласно закону, решение об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений в устав подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 закона «О свободе совести и религиозных организациях».

Определен также перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.

Заключительными положениями закона установлено, что религиозная организация, в случае принятия решения относительно изменения своей подчиненности, информирует о таком решении центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации, а в Автономной Республике Крым Совет Министров Автономной республики Крым, которые обеспечивают обнародование этого решения на своем официальном веб-сайте.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.