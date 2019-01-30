В России испугались долгосрочной миссии наблюдателей в Керченском проливе

"Об этом и речи не может быть", - отметил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

В России исключили возможность отправки международной мониторинговой миссии в Керченский пролив.

Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Об этом и речи не может быть. Мы в качестве жеста доброй воли предложили такую одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает", - заявил он.

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В МИД выступили категорически против долгосрочной миссии в Керченском проливе.

"Мы в лице президента Путина предложили канцлеру Меркель, что если они хотят направить одноразовую какую-то группу для того, чтобы посмотреть, как обстоят дела на месте в Керченском проливе, то мы готовы это организовать. Но мы категорически против того, чтобы это увязывалось как-то с многосторонним форматом мониторинга, да еще включая Украину, то есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из ФРГ и Франции в район Керченского пролива.

Затем в России заявили, что они не договаривались с Францией и Германией о постоянном присутствии их наблюдателей в Керченском проливе.