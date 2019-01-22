В России рассказали, на каких условиях допустят наблюдателей из Германии и Франции в район Керченского пролива

РФ договорилась с Германией и Францией лишь об одноразовом визите их наблюдателей в район Керченского пролива.

В РФ заявили, что они не договаривались с Францией и Германией о постоянном присутствии их наблюдателей в Керченском проливе.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, передает "РИА "Новости".

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"Президент (РФ, Путин - Ред.) в разговоре недавнем с канцлером Германии договаривался совершенно о другом - он договаривался о том, что будет единоразовое посещение экспертами, наблюдателями Германии и Франции, которые сделают соответствующие заметки, доложат их потом своим правительствам. Вот об этом шла речь, все остальное - искусственные изобретения, которые в основном связаны с политологами, журналистами и так далее", - сказал Карасин журналистам, отвечая на вопрос о том, как Россия относится к идее отправки наблюдателей ФРГ и Франции на постоянной основе в Керченский пролив.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из ФРГ и Франции в район Керченского пролива.