Путин согласился допустить в Керченский пролив специалистов из Франции и Германии

Глава МИД РФ добавил, что сегодня Маас передал ему предложение, "которое "упаковывает" эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин согласился на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель допустить специалистов из ФРГ и Франции в район Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

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«Могу сказать только одно - уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности – лоцманская проводка присутствует, и так далее - президент Путин тут же согласился», - заявил он.

Лавров отметил, что «через какое-то время канцлер Меркель попросила его, чтобы немецкие специалисты приехали вместе с французскими, и на это он тоже согласился».

По его словам, прошло уже больше месяца, но «никаких приездов мы не наблюдаем».

Глава МИД РФ добавил, что сегодня Маас передал ему предложение, «которое "упаковывает" эту простую поездку в некий документ, который должен быть согласован с Украиной».

«Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, но мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "нормандский формат" с "формулой Штайнмайера", - добавил Лавров.