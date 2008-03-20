БЮТ и Наша Украина идут на выборы в Киеве отдельными списками

БЮТ и «Наша Украина» не будут создавать единого блока для участия в досрочных выборах депутатов Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Кабинете Министров.

«Мы будем идти на выборы отдельными списками», - сказала она.

В то же время она сообщила, что в понедельник, 24 марта будет проведена встреча с Президентом Виктором ЮЩЕНКО по вопросам формирования совместной политики по досрочным выборам в г. Киеве.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, такая договоренность была достигнута сегодня в ходе встречи с Президентом Украины.

«Я бы очень хотела, чтобы мы нашли консенсус и понимание по всем вопросам, которые связаны с досрочными выборами мэра и горсовета», - отметила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, в условиях подготовки досрочных выборов по-прежнему остается актуальным вопрос регистрации 15 новых депутатов Киевсовета от БЮТ.

«Нам нужно провести новых депутатов в Киевсовет, чтобы не случилось так, что за практически полтора месяца, пока будут идти выборы, Киев не остался без земли», - пояснила глава правительства.

В то же время она не назвала возможную кандидатуру от БЮТ для участия в досрочных выборах мэра столицы.

«Мы не будем держать в тайне кандидатуру на должность мэра Киева. Безусловно, это будет очень достойный человек», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.