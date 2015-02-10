Донецкая ОГА: в результате обстрела Краматорска погибли восемь жителей города, 63 ранены, из них 5 детей

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра Кихтенко.

По данным руководителя региона, среди раненых - 5 детей и 32 военнослужащих.

Кихтенко отметил, что эти данные еще могут уточняться.

Читайте такжеВидеозаписи артудара по Краматорску и его последствийКак сообщал УНИАН, сегодня в 12.30 Краматорск подвергся артиллерийскому обстрелу с применением реактивных систем залпового огня, совершенного с территории, подконтрольной незаконным военным формированием.

Удар был нанесен по штабу антитеррористической операции, а также по жилых кварталах центральной части города.

Кихтенко сообщил, что из Горловки по Краматорску боевики выпустили из РСЗО «Смерч» 32 ракеты.

Ранее народный депутат Ирина Геращенко сообщала, что во время обстрела погибли четыре военнослужащих. Таким образом, общее число погибших сегодня в Краматорске составляет 12 человек.