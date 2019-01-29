"Петрова тысяча": журналисты рассказали, как страдает бюджет из-за агитаторской программы Порошенко (видео)

Эксперт подсчитал, что за месяц из бюджета на пиар потратят 6 млрд грн.

Журналисты утверждают, что Петр Порошенко, несмотря на низкие рейтинги и шансы, за любую цену хочет купить себе выход во второй тур выборов.

Он якобы именно для этого запустил проект по отбору агитаторов, которые сначала проводили соцопрос между соседями об их предпочтениях на выборах, а сейчас собирают подписи за ЕС и НАТО. За такую работу штабы платят людям по 1 тысяче гривень, хотя разворовывают на каждом агитаторе почти 4, говорится в сюжете "Грошей".

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Но у Порошенко придумали, как еще попытаться подкупить избирателей, говорят журналисты: предлагают выдавать субсидии на оплату коммуналки в наличной форме. То есть за месяц перед выборами все субсидианты должны получить от государства примерно тысячу на оплату ЖКУ.

Эту монетизацию субсидий эксперты уже назвали "Петровой тысячей", которой власть якобы хочет банально подкупить украинцев перед выборами. Они подчеркивают, что правительство берет из бюджета примерно миллиард гривень и делает гражданам такой "подарок".

Аналитики прогнозируют, что в результате такого решения инфляция в Украине в 2019 году будет значительно выше, чем 5%, о которых говорит НБУ.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года, и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым назначено субсидию на неотопительный период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.