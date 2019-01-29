Украинский нардеп ответил на угрозы Кадырова из-за инцидента с пропагандисткой РФ (видео)

Нардеп Береза подчеркнул, что он считает, что ему не за что извиняться.

Внефракционный народный депутат Борислав Береза считает, что ему не за что извиняться перед ведущей пропагандистских программ на российском телевидении Ольгой Скабеевой. Ранее извинений от Березы требовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В комментарии "Громадському" Береза заявил, что, по его мнению, Служба безопасности Украины должна определять, являются ли угрозой слова Кадырова.

"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они бы сообщили", — добавил он.

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Также Береза подчеркнул, что он считает, что ему не за что извиняться.

На вопрос, думал ли он об охране, депутат ответил: "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свой автомобиль, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?".

Напомним, конфликт между Березой и Скабеевой произошел в кулуарах ПАСЕ из-за того, что Скабеева перебивала и мешала общаться с прессой вице-спикеру Верховной Рады Ирину Геращенко. Береза оттеснил Скабееву и стал между ней и Геращенко.

После этого Кадыров написал в своем Telegram-канале, что Береза должен "подобающим образом извиниться", ибо в противном случае "найдется истинный человек, который влепит звонкую оплеуху" украинскому депутату.