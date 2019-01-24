В кулуарах ПАСЕ произошел конфликт между украинскими депутатами и пропагандисткой росТВ (видео)

После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко.

После рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и российской ведущей-пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Во Дворец Европы, где проходит сессия ПАСЕ, прибыла съемочная группа во главе с телеведущей Ольгой Скабеевой и в сопровождении двух экспертов. Они стали единственными представителями российских государственных СМИ, направленных на освещение сессии, сообщает "Европейская правда".

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Скабеева известна тем, что прошлой осенью, когда в ПАСЕ также рассматривали российский вопрос, пыталась препятствовать работе ассамблеи.

В этом году она вела себя менее агрессивно, но также пыталась вмешаться в каждое общение украинских депутатов с журналистами.

Очередной такой инцидент произошел с участием первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. Она зачитала фамилии 25 осужденных в Украине россиян, которых Украина готова обменять на своих граждан.

"Украинская сторона в течение 2018 года направила 13 официальных обращений к Российской Федерации, господину Грызлову в рамках трехсторонней контактной группы с просьбой – заберите своих и отдайте наших. Отдайте Олега Сенцов, отдайте Романа Сущенко, Павла Гриба, Николая Карпюка. Президент Украины готов помиловать россиян в обмен на узников Кремля", - объясняла Геращенко, чем вызвала возмущение представительницы росТВ.

После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.