"Достанем в любом месте": Кадыров пригрозил Березе из-за инцидента с пропагандисткой РФ
Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил депутату Верховной Рады Украины Бориславу Березе «звонкой оплеухой», если тот не извинится перед российской ведущей-пропагандисткой Ольгой Скабеевой, которую он якобы толкнул в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Кадыров отреагировал на инцидент в Telegram-канале kadyrov_95.
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«Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву… Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» - написал лидер Чечни.
По мнению Кадырова, если подобный инцидент произошел бы против украинской журналистки в Чечне или ином регионе России, то об этом «гудел бы весь западный мир».
«В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали», - отметил лидер Чечни.
Как сообщал УНИАН, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой. В частности, при участием первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.