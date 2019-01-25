"Достанем в любом месте": Кадыров пригрозил Березе из-за инцидента с пропагандисткой РФ

По мнению Кадырова, если бы такой инцидент произошел бы против украинской журналистки, то об этом "гудел бы весь западный мир".

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил депутату Верховной Рады Украины Бориславу Березе «звонкой оплеухой», если тот не извинится перед российской ведущей-пропагандисткой Ольгой Скабеевой, которую он якобы толкнул в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Кадыров отреагировал на инцидент в Telegram-канале kadyrov_95.

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«Украинский депутат и член делегации в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву… Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» - написал лидер Чечни.

По мнению Кадырова, если подобный инцидент произошел бы против украинской журналистки в Чечне или ином регионе России, то об этом «гудел бы весь западный мир».

«В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали», - отметил лидер Чечни.

Как сообщал УНИАН, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой. В частности, при участием первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.