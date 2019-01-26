Раненых украинских моряков планируют переводить в СИЗО "Лефортово"

Адвокаты и омбудсмен Людмила Денисова ранее заявляли, что РФ не показывает им медицинскую документацию относительно процесса лечения моряков.

ФСБ России в пятницу сообщила адвокатам 2 раненых украинских моряков и представителя СБУ, что они направили в управление федеральной службы исполнения наказаний РФ документ о переводе 3 украинцев из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

Об этом "Громадському" сообщил адвокат раненого украинца Василия Сороки Сергей Бадамшин.

"Да, сегодня мой коллега получил такое сообщение от следователей. Когда именно планируется, никто не говорит. Наверное, на следующей неделе", - отметил адвокат.

Он также заявил, что заявление советника президента РФ Михаила Федотова, которое в пятницу обнародовала украинский омбудсмен Людмила Денисова, о том, что состояние здоровья Василия Сороки удовлетворительное, не соответствует действительности.

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В заявлении Федотова говорится, что отек на руке Сороки возник якобы из-за пользования эспандером.

"Конечно, удивляет формулировка о том, что отек появился через использование эспандера. Это говорит о непрофессиональном подходе со стороны врачей. Ведь мы все видели, что отек не сошел с момента операции, мы видели его при продлении меры пресечения 15 января . В таком состоянии он был 22 января.

После операции ему не объяснили, что можно делать, а что нет, фактически сказав - "сам разминай". И только после многократных публикаций, "тычков", ему выдали эспандер. То есть уже после избрания меры пресечения", - отметил Бадамшин.

Кроме этого, адвокат подеркнул, что его подзащитного нельзя переводить в таком состоянии в обычное СИЗО, более того, его немедленно нужно отправить в обычную клинику, иначе ему может грозить инвалидность.

Адвокаты и омбудсмен Людмила Денисова ранее заявляли, что РФ не показывает им медицинскую документацию о процессе лечения моряков.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 и 16 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста для 21 украинского военнопленного моряка до 24 апреля, для троих раненых моряков - до 26 апреля.

18 января адвокаты в полном объеме обжаловали все решения о продлении ареста, все жалобы поданы в установленный российским законодательством трехдневный срок.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и угрозы европейской безопасности», в которой, в том числе, призвала РФ оказывать помощь захваченным украинским морякам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.