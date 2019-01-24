Ранее Общественный совет международных экспертов выразил сомнения в отношении 49 кандидатов из 113, которые успешно сдали экзамены.

Из конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда выбыли еще 8 сомнительных кандидатов.

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Как сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции, сегодня состоялось предпоследнее совместное заседание Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) по 9 кандидатам.

По его итогам еще шесть сомнительных кандидатов исключили из конкурса в Высший антикоррупционный суд, двое отказались от участия сами, еще одного кандидата оставили в конкурсе.

Так, сегодня из конкурса исключили Олесю Ковтуненко, Юрия Крутия, Татьяну Круценко, Андрея Сало, Сергея Федяева и Андрея Яковенко.

Руслан Бондарчук и Марьян Головчак сами отказались от дальнейшего участия в конкурсе и не пришли на совместное заседание.

Продолжает участие в конкурсе кандидат Владимир Воронько.

Напоминается, что ранее Общественный совет международных экспертов выразил свои сомнения относительно 49 кандидатов из 113, которые успешно сдали экзамены.

По итогам пяти совместных заседаний ОСМЭ и ВККС из конкурса выбыли 40 кандидатов, продолжили участие 7.

Последнее совместное заседание ВККС и ОСМЭ состоится 28 января относительно еще двух кандидатов.

Как сообщал УНИАН, 2 августа 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

По результатам рассмотрения документов, которые кандидаты подавали до 14 сентября, ВККС допустила к участию в конкурсе 267 кандидатов, 45% из них - не судьи (35% - адвокаты, 10% - ученые), 43% - судьи, еще 12% имеют комбинированный опыт работы.

6 ноября ВККС определила состав Общественного совета международных экспертов, участвующих в отборе судей в Антикоррупционный суд.

Общественный совет международных экспертов имеет время до 26 января для ветирования сомнительных кандидатов.