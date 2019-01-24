ПАСЕ поддержала предложение Германии и Франции о мониторинге ситуации в Керченском проливе

В Ассамблее поддержали предложение Европарламента о необходимости СММ ОБСЕ осуществлять мониторинг в Керченском проливе и Азовском море.

Парламентская ассамблея Совета Европы выразила поддержку предложению Германии и Франции по мониторингу иностранными специалистами ситуации в Керченском проливе.

Соответствующую резолюцию «Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности» приняли на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, которая транслировалась на сайте Ассамблеи.

За документ отдали голоса 103 парламентария, "против" - 3, воздержались - 16.

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«Ассамблея поддерживает предложение, сделанное Германией и Францией, что наблюдатели из третьей страны осуществляют наблюдение за прохождением судов и обеспечением свободы судоходства в Керченском проливе», - говорится в резолюции.

В документе выражается поддержка предложению Европейского парламента о том, что мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который распространяется на всю территорию Украины, в том числе на территориальные воды, должен включать «новый район напряженности в Азовском море и вокруг него».

Также Ассамблея призывает государства - члены Совета Европы сделать все возможное, чтобы избежать дальнейшего обострения насилия с потенциально опасными последствиями для безопасности во всем регионе.